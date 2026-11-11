Hassa'da 2026 fıstık çamı toprakla buluştu

Hatay'ın Hassa ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında gerçekleştirilen fidan dikiminde 2 bin 26 adet fıstık çamı toprakla buluştu.

Geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınlarında büyük ölçüde zarar gören Hassa ilçesinin Akbez Mahallesi'nde Orman İşletme Şefliği tarafından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi. Fidan dikimine Hassa Kaymakamı Ali Argama, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte birlikte 2026 adet fıstık çamı toprakla buluştu.

Hassa Orman İşletme Şefi Yusuf Gürgür, 2026 ve 2027 yılları ağaç dikim sezonunda 600 bin fidan dikiminin planlandığını belirterek, "Hassa Orman İşletme Şefliğimiz tarafından 2026 2027 yıllarında toplamda 565 hektar alanda 600 bin fidan dikimi yapılması planlanmaktadır. Bugün burada 40 dekar arazi üzerinde 2026 yılına özel 2026 adet fıstık çamımızı toprakla buluşturuyoruz. Bu anlamlı günde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bir fidan dikmek, bir nefes kazanmaktır" dedi.