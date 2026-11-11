Masa tenisinde hedef, her masayı oyun alanına dönüştürmek

SALİM TAŞ - Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç, masa tenisinin yalnızca profesyonel sporcuların değil, her yaştan insanın yaşamının bir parçası olması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Koç, çocukları masa tenisiyle buluşturarak sağlıklı yaşam ve düzenli spor alışkanlığı kazandırmayı hedefleyen "Uçan Raketler" projesinin tanıtım etkinliği için geldiği Hatay'da, AA muhabirine, masa tenisinin daha çok kişi tarafından oynanması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğiyle "Her Yerde Masa Tenisi" projesini başlattıklarını belirten Koç, projeyle aile bireylerinin ev ortamında masa tenisiyle tanışmasını hedeflediklerini ifade etti.

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Koç, projenin temel amacının masa tenisinin herkes için erişilebilir bir spor haline getirilmesi olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Biz de çocukluğumuzda yemek masalarında masa tenisi oynayarak başladık. Her Yerde Masa Tenisi projesiyle potansiyel her masanın masa tenisi masası haline getirilmesini amaçlıyoruz. Şimdilik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla başladık. Kamu spotumuzu hazırlıyoruz. İnşallah bir sonraki aşamasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızı da projeye dahil ederek iş yerlerine ulaşmak istiyoruz. Böylece yüz binlere ulaşarak branşımızı sevdirmek ve tanıtmak istiyoruz."

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- "Hedefimiz olimpiyatlara kota almak ve dünyada üst sıralara çıkmak"

Türkiye'de masa tenisinin her geçen gün daha çok kişi tarafından oynanır hale geldiğini belirten Koç, federasyon bünyesinde yaklaşık 220 bin lisanslı sporcunun bulunduğunu dile getirdi.

Koç, profesyonel sporcuların yanı sıra amatör katılımı da önemsediklerini, kulüplerin gelişimine yönelik imkanlar sunduklarını ifade etti.

Masa tenisinde uluslararası alanda da önemli başarılara imza atıldığını vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki hafta Tayland'da Dünya Şampiyonası var, 8 sporcumuz orada madalya için mücadele edecek. Geçtiğimiz dünya şampiyonasında altın, gümüş ve bronz madalya almıştık. Şimdi daha iyisini almaya çalışacağız. Dört koldan masa tenisini daha iyi seviyelere getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. En büyük hedefimiz olimpiyatlara kota almak ve dünyada üst sıralara çıkmak."