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        Hatay Ticaret ve Sanayi Odası meslek komitesi seçimleri yapıldı

        Hatay Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) organ seçimleri tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 21:14 Güncelleme:
        Hatay Ticaret ve Sanayi Odası meslek komitesi seçimleri yapıldı

        Hatay Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) organ seçimleri tamamlandı.

        Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen seçimde, mevcut başkan Hikmet Çinçin'in mavi, Ahmet Bünyamin Yavuz'un bordo ve Ali Dablan'ın sarı listesi yarıştı.

        Seçim sonucunda mavi liste 17, bordo liste 7 ve sarı liste ise 1 meslek komitesinde çoğunluğu elde etti.

        Galeri
        Galeri

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