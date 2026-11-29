Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde AFAD'a ait konteynerlerden kapıların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini tespit ettiği M.D. ve M.B.'yi, çaldıkları kapıları kamyonetle taşıdıkları sırada yakaladı. Şüphelilerin yakalanma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklandı. Ele geçirilen 31 konteyner kapısı ise görevlilere teslim edildi.

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