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        Hatay'da altyapı çalışmasında toprak altında kalan işçi kurtarıldı

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde altyapı çalışması sırasında toprak altında kalan işçi yaralı olarak kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2026 - 20:00 Güncelleme:
        Hatay'da altyapı çalışmasında toprak altında kalan işçi kurtarıldı

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde altyapı çalışması sırasında toprak altında kalan işçi yaralı olarak kurtarıldı.

        Tülek Mahallesi'nde yürütülen altyapı çalışması sırasında henüz bilinmeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.

        Bu sırada alanda çalışan işçi A.A. göçük altında kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla toprağın altından çıkarılan işçi yaralı olarak Arsuz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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