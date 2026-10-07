Hatay'da altyapı çalışmasında toprak altında kalan işçi kurtarıldı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde altyapı çalışması sırasında toprak altında kalan işçi yaralı olarak kurtarıldı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde altyapı çalışması sırasında toprak altında kalan işçi yaralı olarak kurtarıldı.
Tülek Mahallesi'nde yürütülen altyapı çalışması sırasında henüz bilinmeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.
Bu sırada alanda çalışan işçi A.A. göçük altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla toprağın altından çıkarılan işçi yaralı olarak Arsuz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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