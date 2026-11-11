Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Hatay'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı

        Hatay'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı

        Hatay'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 15:32 Güncelleme:
        Hatay'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı

        Hatay'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ve İskenderun ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan Y.A. ve A.S.Ü. yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Arabesk müziğin usta ismi hayatını kaybetti
        Arabesk müziğin usta ismi hayatını kaybetti
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        İtalya'da 100'den fazla okulda bomba alarmı
        İtalya'da 100'den fazla okulda bomba alarmı
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Plajda kas şov!
        Plajda kas şov!
        4 ilde 61 şüpheli gözaltında! 'Şirinler'e operasyon
        4 ilde 61 şüpheli gözaltında! 'Şirinler'e operasyon
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı

        Benzer Haberler

        Hassa'da 2026 fıstık çamı toprakla buluştu
        Hassa'da 2026 fıstık çamı toprakla buluştu
        Kazada yaralananların yardımına mahalleli koştu
        Kazada yaralananların yardımına mahalleli koştu
        Masa tenisinde hedef, her masayı oyun alanına dönüştürmek
        Masa tenisinde hedef, her masayı oyun alanına dönüştürmek
        Amanos Dağında kendiliğinden yetişen domatesin lezzeti büyüledi Dağda dola...
        Amanos Dağında kendiliğinden yetişen domatesin lezzeti büyüledi Dağda dola...
        6 Sıfır 2 Çocuk Hakları Derneği'nden Adıyaman'a kütüphane ve sosyal tesis
        6 Sıfır 2 Çocuk Hakları Derneği'nden Adıyaman'a kütüphane ve sosyal tesis
        Yayladağı soğuk hava deposu tamamlanarak çiftçilerin hizmetine sunuldu
        Yayladağı soğuk hava deposu tamamlanarak çiftçilerin hizmetine sunuldu