Hatay'da belediyeden afetzede besicilere destek

Özgün, üretimin devamlılığını sağlamak ve kırsaldan kente göçün önüne geçmek için desteklerin sürdürüleceğini kaydetti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, programdaki konuşmasında, hep birlikte yaraların sarılması için mücadele ettiklerini söyledi.

Defne Belediyesince Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ve 21 Mayıs'taki selde hayvanları telef olan 28 besiciye, gebe düve verildi.

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