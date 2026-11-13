Kırıkhan'da çatı alevlere teslim oldu
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde müstakil evin alevlere teslim olan çatısı yanarak kullanılmaz hale geldi.
Giriş: 13.11.2026 - 09:12 Güncelleme:
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde müstakil evin alevlere teslim olan çatısı yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangın; Kırıkhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan müstakil evde yaşandı. İhbar üzerine meydana gelen yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.
Yangın, çevredeki yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında ev hasar gördü.
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