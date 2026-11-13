Zeytin toplamak isterken dereye düşen yaşlı adam yaralandı
Hatay'ın Belen ilçesinde zeytin toplamak için gittiği bölgede dereye düşen yaşlı vatandaş, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Giriş: 13.11.2026 - 08:53 Güncelleme:
Hatay'ın Belen ilçesinde zeytin toplamak için gittiği bölgede dereye düşen yaşlı vatandaş, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kıcı mevkisinde meydana gelen olayda, zeytin topladığı sırada dereye düşen Y.K.’nin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sonucu bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkarılan Y.K., sağlık ekiplerine teslim edildi.
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