Temizlik görevlisi Heimlich manevrasıyla öğrencinin hayatını kurtardı: O anlar kamerada

Olay, Yayladağı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Yavuz Selim İlkokulu’nda meydana geldi. Teneffüs sırasında yemek yediği sırada boğazına yiyecek kaçan öğrenci, nefes almakta zorlandı. Öğrencinin durumunu fark eden okulun temizlik görevlisi Zafer Hüner, vakit kaybetmeden Heimlich manevrası uyguladı. Hüner’in müdahalesiyle öğrencinin boğazına kaçan yiyecek çıkarılırken, küçük öğrenci yeniden rahat nefes almaya başladı. Temizlik görevlisinin soğukkanlılıkla yaptığı hayat kurtaran müdahale, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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