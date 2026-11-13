Malatya'da şehit olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Zehir'in Hatay'daki ailesine acı haber verildi
Malatya'da kaza kırıma uğrayan S-70 tipi helikopterde şehit olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir'in Hatay'daki ailesine şehadet haberi verildi.
Malatya'da kaza kırıma uğrayan S-70 tipi helikopterde şehit olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir'in Hatay'daki ailesine şehadet haberi verildi.
Şehit Hüseyin Zehir'in (34) Payas ilçesi Karbeyaz Mahallesi'ndeki babaevine giden askeri yetkililer ve mülki idare amirleri, aileye şehadet haberini iletti.
Acı haberin ardından şehidin babaevine Türk bayrakları asıldı, belediye ekiplerince taziye çadırı kuruldu.
Zehir'in evli ve 3 yaşında erkek çocuğu babası olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.