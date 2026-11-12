Hatay'da çıkan yangında müstakil ev kullanılmaz hale geldi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çıkan yangında müstakil ev kullanılmaz hale geldi.
Giriş: 12.11.2026 - 13:59 Güncelleme:
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çıkan yangında müstakil ev kullanılmaz hale geldi.
Yeni Mahallesi'ndeki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
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