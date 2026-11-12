Hatay'da dere yatağına düşen kişi kurtarıldı
Hatay'ın Belen ilçesinde dere yatağına düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Giriş: 12.11.2026 - 13:13 Güncelleme:
Hatay'ın Belen ilçesinde dere yatağına düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kıcı mevkisinde zeytin toplamaya giden Y.K. dengesini kaybederek dere yatağına düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaralanan Y.K'yi düştüğü yerden çıkardı.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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