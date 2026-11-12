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        Hatay'da dere yatağına düşen kişi kurtarıldı

        Hatay'ın Belen ilçesinde dere yatağına düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 13:13 Güncelleme:
        Hatay'da dere yatağına düşen kişi kurtarıldı

        Hatay'ın Belen ilçesinde dere yatağına düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kıcı mevkisinde zeytin toplamaya giden Y.K. dengesini kaybederek dere yatağına düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yaralanan Y.K'yi düştüğü yerden çıkardı.

        Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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