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        İskenderun'da bahçede görülen yılan yakalanarak doğaya bırakıldı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evin bahçesinde görülen yılan, ekiplerin müdahalesiyle yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 09:43 Güncelleme:
        İskenderun'da bahçede görülen yılan yakalanarak doğaya bırakıldı

        Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir evin bahçesinde görülen yılan, ekiplerin müdahalesiyle yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Gültepe Mahallesi’nde evin bahçesinde yılan gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yılan zarar verilmeden yakalanırken, doğal yaşam alanına bırakıldı. Yılanın yakalanmasıyla vatandaşlar rahat nefes aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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