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        Ahırlara dadanan kurt besicilerin korkulu rüyası oldu

        Hatay'da son günlerde ahırlardaki hayvanları telef eden kurt kameralara yakalanırken, vatandaşlar zarar verilmesi yasak olan kurt için çözüm istedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 09:35 Güncelleme:
        Ahırlara dadanan kurt besicilerin korkulu rüyası oldu

        Hatay'da son günlerde ahırlardaki hayvanları telef eden kurt kameralara yakalanırken, vatandaşlar zarar verilmesi yasak olan kurt için çözüm istedi.

        Hassa ilçesi kent merkezindeki besicileri son günlerde kurt korkusu saldı. Geçtiğimiz günlerde 4 ayrı ahıra girerek 7 küçükbaş hayvanı telef eden kurt kameralara yakalandı. Zorlu şartlarda üreticilik yapan vatandaşlar, zarar verilmesi yasak olan kurda karşı çözüm istediler.

        "Ne yapacağımızı, hayvanlarımızı nasıl koruyacağımızı bilmiyoruz"

        Son günlerde yaşanan kurt saldırılarını anlatan Adem Türlü, "Kurt ilk önce benim ahırıma geldi. Ben de diğer arkadaşları uyararak ‘Kurt benim ahırıma geldi, siz de ahırlarınızı kontrol edin' dedim. Kurt, iki günlük oğlağımı ağzına alarak götürdü. Daha sonra aşağıdaki Kadir arkadaşımızın ahırına girerek iki koyununu parçaladı. Adem arkadaşımızın ahırına da girip iki koyununu parçaladı. Bu gece de başka bir arkadaşımızın ahırına girerek iki koyunu götürmüş. Bu olay böyle nasıl devam edecek. Ne yapacağımızı, hayvanlarımızı nasıl koruyacağımızı bilmiyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Kurdu vurmanın yasak olduğunu, vurduğumuz takdirde ceza alacağımızı söylüyorlar. Peki biz ne yapacağız, hayvanlarımızı nasıl kurtaracağız? Yarın dağa çıksak daha fazla hayvanımıza zarar verebilir. Bir an önce bu konuda çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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