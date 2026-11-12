İskenderun'da ev kurşunlayan şüpheli tutuklandı

Şüpheli, evinde yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 7 fişek ele geçirildi.

Olay; 9 Kasım tarihinde Buluttepe Mahallesi'nde meydana geldi. Olayla ilgili Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayın şüphelisinin İ.K. olduğu belirlendi.

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