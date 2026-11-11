Başkan Öntürk, COP31'de Hatay'ın ihya ve inşa sürecini anlatacak

Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk’ün katılımıyla "Asrın İhyası ve Yerel Yönetim İş Birlikleri Paneli" gerçekleştirilecek.

Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp’in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek panelde; depremden etkilenen şehirlerin yeniden ihya ve inşa süreci ile bu süreçte yerel yönetimler arasındaki iş birliği ele alınacak.

Panele; Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk’ün yanı sıra Kahramanmaraş, Malatya büyükşehir belediye başkanları ve Adıyaman Belediye Başkanı konuşmacı olarak katılarak şehirlerinin yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmaları ve tecrübelerini paylaşacak.

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Başkan Öntürk, panelde asrın felaketinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay’ın, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlıklar, valilik, büyükşehir belediyesi, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası iş birliklerinin desteğiyle dünyanın en büyük şantiyesine dönüşen yeniden inşa sürecini anlatacak. Başkan Öntürk; Hatay’ın küllerinden yeniden doğuşunu, dayanışma ve kararlılıkla yürütülen ihya ve inşa çalışmalarını tüm dünyaya aktaracak.

"Asrın İhyası ve Yerel Yönetim İş Birlikleri Paneli" 12 Kasım Perşembe günü saat 10.00’da Antalya EXPO Merkezi Mavi Bölge Özel Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilecek.