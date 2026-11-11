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        Dörtyol'da fidanlar toprakla buluştu

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen fidan dikim programı, yoğun katılım ve renkli görüntüler eşliğinde gerçekleştirildi. "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla düzenlenen programda fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 16:16 Güncelleme:
        Dörtyol'da fidanlar toprakla buluştu

        Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen fidan dikim programı, yoğun katılım ve renkli görüntüler eşliğinde gerçekleştirildi. "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla düzenlenen programda fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Programa; Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik, Dörtyol Cumhuriyet Başsavcısı Taner Gül, Dörtyol Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü ve çok sayıda protokol üyesi katıldı. Öğrenciler, veliler ve vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte doğa sevgisi ve çevre bilincinin önemine dikkat çekildi.

        Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından organize edilen programda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Etkinlik alanında dağıtılan rüzgar gülleri, pamuk şeker, meyve suyu, kek ve çeşitli ikramlar çocuklara keyifli anlar yaşattı.

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        Hem ağaçlandırma çalışmaları hem de çocuklara yönelik etkinliklerle renklenen program, katılımcılardan büyük beğeni topladı. Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, doğayı korumanın ve ağaçlandırmanın önemi bir kez daha vurgulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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