Çekiciyle park halindeki kamyonu çaldı

Olay, 11 Ekim'de Kuzeytepe Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde meydana geldi. Çekici ile caddeye gelen A.Y., park halindeki kamyonu çaldı. Şüpheli çekiciyle bölgeden uzaklaşırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi sanayi sitesinde gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

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