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        Çekiciyle park halindeki kamyonu çaldı

        HATAY'da, A.Y., park halindeki kamyonu çekiciye yükleyip çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 15:59 Güncelleme:
        Çekiciyle park halindeki kamyonu çaldı

        HATAY’da, A.Y., park halindeki kamyonu çekiciye yükleyip çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Olay, 11 Ekim'de Kuzeytepe Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde meydana geldi. Çekici ile caddeye gelen A.Y., park halindeki kamyonu çaldı. Şüpheli çekiciyle bölgeden uzaklaşırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi sanayi sitesinde gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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