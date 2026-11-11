Hatay'da park halindeki kamyonu çekiciyle çalan zanlı tutuklandı

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, bir şüphelinin çekici yardımıyla kamyonu götürdüğünü tespit etti.

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