Hatay'da park halindeki kamyonu çekiciyle çalan zanlı tutuklandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde park halindeki kamyonu çekici yardımıyla çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde park halindeki kamyonu çekici yardımıyla çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Kuzeytepe Mahallesi'ne bırakılan bir kamyonun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, bir şüphelinin çekici yardımıyla kamyonu götürdüğünü tespit etti.
Kimliği belirlenen zanlı A.Y, Güzelburç Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, bulunan kamyon ise sahibine ulaştırıldı.
Kamyonun çekiciyle götürülmesi güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.