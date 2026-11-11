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        İskenderun 6 Şubat Kadın Futbol Takımı Gelişim Ligi'ndeki mücadelesini sürdürüyor

        İskenderun 6 Şubat Kadın Futbol Takımı U15 Kızlar Gelişim Ligi'nde 14 Kasım'da Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 16:21 Güncelleme:
        İskenderun 6 Şubat Kadın Futbol Takımı Gelişim Ligi'ndeki mücadelesini sürdürüyor

        İskenderun 6 Şubat Kadın Futbol Takımı U15 Kızlar Gelişim Ligi'nde 14 Kasım'da Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

        Takım antrenörü Ertuğrul Mantar, AA muhabirine, mücadeleye galibiyet parolasıyla hazırlandıklarını söyledi.

        Mücadelenin aynı zamanda sporcularının kendilerini kanıtlaması için de fırsat olduğunu belirten Mantar, "Türkiye genelindeki milli takım hocaları ve diğer scout ekiplerinin kızlarımızı izleyebileceği belki transferlerini gerçekleştirebileceği ciddi bir vitrine çıkmış olacağız." diye konuştu.

        Mantar, 14 Kasım Cumartesi günü Sivas Sarıkışla İlçe Stadyumu'nda karşılaşacakları Trabzonspor'u yenerek adlarını çeyrek finale yazdıracaklarına inandıklarını ifade etti.

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        Sporcu Sinem Aşkan da Trabzonspor maçını heyecanla beklediklerini dile getirdi.

        Takımın gönüllü psikoloğu İlayda Baysal da afetin olumsuz etkilerini sporla yıkmaya çalıştıklarını anlattı.

        Takımın son 16'ya kalmasıyla büyük gurur yaşadıklarını belirten Baysal, haftanın 4 gününü sporcularla geçirmeye çalıştığını kaydetti.

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kız çocuklarının sosyalleşmesi amacıyla kurulan 6 Şubat Kadın Futbol Takımı'nın U13, U15 ve U17 gelişim liglerinde sporcuları bulunuyor.

        Takımın U15 Kızlar Gelişim Ligi'nde mücadele eden sporcuları, grup aşamasında çıktıkları 6 müsabakanın tamamını kazanarak adını 16 turuna yazdırdı.

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