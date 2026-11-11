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        Hatay'da bir kişiyi gasbederek şantaj yaptıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir kişiyi darbederek parasını ve değerli eşyalarını gasbettikten sonra bu anları videoya kaydedip şantaj yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 22:20 Güncelleme:
        Hatay'da bir kişiyi gasbederek şantaj yaptıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir kişiyi darbederek parasını ve değerli eşyalarını gasbettikten sonra bu anları videoya kaydedip şantaj yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Emek Mahallesi'ndeki bir evde A.R'nin sopa ile darbedilmesi, para ve değerli eşyalarının zorla alınması, olay anının videoya çekilmesi ve bu görüntülerle tehditlerde bulunulması ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Yürütülen çalışma kapsamında ekipler olayın şüphelileri E.Ç, H.P. ve M.Ş.G'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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