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        Hatay'da bir evin kurşunlanmasıyla ilgili 1 zanlı tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 16:34 Güncelleme:
        Hatay'da bir evin kurşunlanmasıyla ilgili 1 zanlı tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Kasım'da Buluttepe Mahallesi'ndeki bir ikamete silahla ateş açılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Çalışma sonucunda kimliği tespit edilen İ.K. polis ekiplerince yakalandı.

        Zanlının ikametinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 7 fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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