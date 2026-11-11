Hatay'da bir evin kurşunlanmasıyla ilgili 1 zanlı tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Kasım'da Buluttepe Mahallesi'ndeki bir ikamete silahla ateş açılmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Çalışma sonucunda kimliği tespit edilen İ.K. polis ekiplerince yakalandı.
Zanlının ikametinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 7 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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