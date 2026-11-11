Hatay'da bir evin kurşunlanmasıyla ilgili 1 zanlı tutuklandı

Zanlının ikametinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 7 fişek ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Kasım'da Buluttepe Mahallesi'ndeki bir ikamete silahla ateş açılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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