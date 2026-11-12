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        Antakya'da 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Hatay'da uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.A., Antakya'da yakalanarak tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 09:08 Güncelleme:
        Antakya'da 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Hatay’da uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.A., Antakya’da yakalanarak tutuklandı.

        Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Y.A.’yı Antakya’da gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Y.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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