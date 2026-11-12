Yayladağı'nda Sualtı Savaş Müzesi Projesi değerlendirildi

Karamağara Bölgesi’nde planlanan proje ile bölgenin doğal güzelliklerinin tarihî değerlerle buluşturulması hedefleniyor. Toplantıda ayrıca projenin hazırlık ve uygulama süreçleri ile Yayladağı’nın turizm potansiyeline sağlayabileceği katkılar ele alındı.

Toplantıda, proje kapsamında askeri materyallerin su altında sergileneceği özel bir müze alanının oluşturulmasına yönelik teknik ve uygulama hazırlıkları değerlendirildi.

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