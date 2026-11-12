Kırıkhan'da TOFAŞ'ta yangın çıktı

Adalar Mahallesi’nde meydana gelen araç yangınına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yangın, çevreye sirayet etmeden kontrol altına alınırken bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı ve soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında araç zarar gördü.

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