HATSU'dan Antakya'daki TOKİ konutlarına 3 bin metreküplük su deposu

Yeni deponun devreye girmesiyle birlikte söz konusu TOKİ konutlarına sağlanan içme suyu iletim kapasitesinin artırılması ve bölgedeki su ihtiyacının daha güçlü şekilde karşılanması hedefleniyor.

HBB Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) tarafından yürütülen çalışmayla Alazi, Dikmece, Karaali ve Kisecik TOKİ konutlarına içme suyu sağlayacak yeni deponun yapımına devam ediliyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Antakya’daki TOKİ konutlarının artan içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 3 bin metreküp kapasiteli yeni su deposu inşa ediyor.

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