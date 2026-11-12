Hatay'da evlerde salça ve konserve telaşı

HATAY'da kış mevsimine sayılı günler kala aileler, ev yapımı salça, konserve ve sos hazırlıklarına hız verdi.

Kentte kış aylarında tüketecekleri salça, konserve ve sosları hem doğal hem de ekonomik şartlarda sağlamak isteyen aileler, hazırlıklarına hız verdi. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalarda satın alınan biberler, öncelikle temizlenip doğranıyor. Ardından çeşitli aşamalardan geçirilen biberler, salça haline getiriliyor. Domatesler ise konserve ve sos yapımında kullanılmak üzere ayıklanıp işleniyor. Evlerde ve uygun açık alanlarda yapılan çalışmalar, kentin köklü mutfak kültürünün önemli bir parçasını oluşturuyor. Aileler, kendi damak tatlarına uygun salça ve sosları hazırlayıp, kış aylarında tüketmek üzere muhafaza ediyor.

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'HER BİRİNİN YAPIMI FARKLI OLUYOR'

Ailesi ve komşularıyla imece usulü hazırlık yaptıklarını belirten Ayşe Toysal, "Domatesleri ve biberleri büyük makinelerden çekiyoruz. Daha sonra büyük kazanlara alıp yaklaşık 2-3 saat, kendi kıvamına gelene kadar pişiriyoruz. Ardından tuzunu ekleyip, kavanozlara dolduruyor ve kışlık hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Bunları kendi evimiz için yapıyoruz. Eşimizle, dostumuzla ve akrabalarımızla hep birlikte çalışarak kışlıklarımızı hazırlıyoruz. Domates salçasını genellikle yemeklerde kullanıyoruz. Domates ve biber karışımından hazırladığımız sosu ise daha çok kahvaltılık olarak tüketiyoruz. Kahvaltılık sosumuzu zeytinyağı ve fırınlanmış nar ekşisiyle de ayrı bir şekilde hazırlıyoruz. Her birinin yapımı farklı oluyor" dedi.

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'BU GELENEĞİ HER YIL SÜRDÜRÜYORUZ'

Ayşe Toysal'ın eşi Bekir Toysal ise "Domates salçası yapımı atalarımızdan, dedelerimizden bize kalan bir gelenek. Biz de bu geleneği çocuklarımıza öğreterek yaşatmaya çalışıyoruz. Bu geleneğin devam etmesini, gelecek nesillere de aktarılmasını istiyoruz. Salça yapımında herkes elinden geldiğince yardımcı oluyor. Kimi kazanın altını yakıyor, kimi salçayı karıştırıyor. Özellikle pişmeye yakın salça çok sıçradığı için sürekli karıştırmak gerekiyor. Bu nedenle başından ayrılmadan dikkatli bir şekilde karıştırmaya devam ediyoruz. Ailemle birlikte bu geleneği her yıl sürdürüyoruz" diye konuştu.