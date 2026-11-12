Hatay'ın Antakya ilçesinde konaklama tesisleri denetlendi
Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki konaklama tesislerinde polis ekiplerince denetim yapıldı.
Giriş: 12.11.2026 - 11:32 Güncelleme:
Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki konaklama tesislerinde polis ekiplerince denetim yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı mahallelerdeki otel, pansiyon ve apartları inceledi.
Denetimde evraklarında eksiklik olan bir tesis hakkında idari işlem başlatıldı.
Ekipler, 57 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrolünü yaptı.
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