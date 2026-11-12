Müstakil ev alevlere teslim oldu

Yangın; Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle’de yaşandı. Mahallede bulunan ve oturun bulunan müstakil ev, bilinmeyen nedenle alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaralanma ve can kaybı yaşanmayan yangında ev hasar gördü.

Hatay’da alevlere teslim olarak yanan müstakil ev hasar görürken, yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.