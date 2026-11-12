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        Şehidin Hatay'daki ailesine acı haber verildi

        Malatya'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Astsubay Hüseyin Zehir'in Hatay'ın Payas ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 22:55 Güncelleme:
        Şehidin Hatay'daki ailesine acı haber verildi

        Malatya’da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Astsubay Hüseyin Zehir’in Hatay’ın Payas ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.

        Malatya’da S70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 4 asker şehit oldu. Şehit olan askerlerden 34 yaşındaki Astsubay Hüseyin Zehir'in Hatay’ın Payas ilçesindeki baba ocağına şehadet haberi ulaştı. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Zehir’in baba ocağına yakınları akın etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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