Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Soluk borusuna yiyecek kaçan öğrenciyi, okul personeli kurtardı

        Soluk borusuna yiyecek kaçan öğrenciyi, okul personeli kurtardı

        HATAY'ın Yayladağı ilçesinde soluk borusuna yiyecek kaçan öğrenci, okul personelinin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 17:30 Güncelleme:
        Soluk borusuna yiyecek kaçan öğrenciyi, okul personeli kurtardı

        HATAY’ın Yayladağı ilçesinde soluk borusuna yiyecek kaçan öğrenci, okul personelinin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, ilçedeki Yavuz Selim İlkokulu'nda meydana geldi. Soluk borusuna yiyecek kaçan öğrenci nefes almakta güçlük çekmeye başladı. Öğrencinin durumunu fark eden okul personeli Zafer Hüneri, vakit kaybetmeden müdahale ederek Heimlich manevrası uyguladı. Hüneri’nin müdahalesiyle öğrencinin soluk borusundaki yiyecek çıktı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beyaz Saray civarında silah sesleri
        Beyaz Saray civarında silah sesleri
        Halıya sarılı cesedin bağlantısı Beşiktaş saldırısına uzandı!
        Halıya sarılı cesedin bağlantısı Beşiktaş saldırısına uzandı!
        Bugün Ne Oldu? 12 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 12 Kasım 2026 haberleri
        Trump'tan Vance'e ilk 'ültimatom'
        Trump'tan Vance'e ilk 'ültimatom'
        NVIDIA CEO'su Jensen Huang istifa etti
        NVIDIA CEO'su Jensen Huang istifa etti
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        Yuva Köyü'nde sudan zehirlenme davasında karar çıktı!
        Yuva Köyü'nde sudan zehirlenme davasında karar çıktı!
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Dev proje için 25 teklif
        Dev proje için 25 teklif
        Kız çocuğu okul polisine bıçak çekti
        Kız çocuğu okul polisine bıçak çekti
        Yeni kariyerine adım attı
        Yeni kariyerine adım attı
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Avustralyalı gençten ormanda 6 günlük 'yaşam' savaşı
        Avustralyalı gençten ormanda 6 günlük 'yaşam' savaşı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Boşanma iddialarına yanıt
        Boşanma iddialarına yanıt
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti

        Benzer Haberler

        Hatay'da çocuk cerrahları canlı yayında "kunduracı göğsü" ameliyatı gerçekl...
        Hatay'da çocuk cerrahları canlı yayında "kunduracı göğsü" ameliyatı gerçekl...
        Hatay'da çıkan yangında müstakil ev kullanılmaz hale geldi
        Hatay'da çıkan yangında müstakil ev kullanılmaz hale geldi
        Hatay'da dere yatağına düşen kişi kurtarıldı
        Hatay'da dere yatağına düşen kişi kurtarıldı
        Müstakil ev alevlere teslim oldu
        Müstakil ev alevlere teslim oldu
        Hatay'ın Antakya ilçesinde konaklama tesisleri denetlendi
        Hatay'ın Antakya ilçesinde konaklama tesisleri denetlendi
        Sonbahar yağmurlarının ardından kendini gösteren güneş arıların mesaisini d...
        Sonbahar yağmurlarının ardından kendini gösteren güneş arıların mesaisini d...