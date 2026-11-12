Soluk borusuna yiyecek kaçan öğrenciyi, okul personeli kurtardı

Olay, ilçedeki Yavuz Selim İlkokulu'nda meydana geldi. Soluk borusuna yiyecek kaçan öğrenci nefes almakta güçlük çekmeye başladı. Öğrencinin durumunu fark eden okul personeli Zafer Hüneri, vakit kaybetmeden müdahale ederek Heimlich manevrası uyguladı. Hüneri’nin müdahalesiyle öğrencinin soluk borusundaki yiyecek çıktı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

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