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        Hatay'da çocuk cerrahları canlı yayında "kunduracı göğsü" ameliyatı gerçekleştirdi

        Hatay'da, halk arasında "kunduracı göğsü" olarak da bilinen pektus deformitesiyle mücadele eden hastanın ameliyatı, alanında uzman hekimlere canlı yayında aktarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 14:01 Güncelleme:
        Hatay'da çocuk cerrahları canlı yayında "kunduracı göğsü" ameliyatı gerçekleştirdi

        Hatay'da, halk arasında "kunduracı göğsü" olarak da bilinen pektus deformitesiyle mücadele eden hastanın ameliyatı, alanında uzman hekimlere canlı yayında aktarıldı.

        Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Güven Kuvandık Toplantı Salonu'nda Pektus Deformiteleri Sempozyumu düzenlendi.

        Açılışını HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren'in yaptığı sempozyumda, HMKÜ Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Emin Çelikkaya, Ankara Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Ateş ve Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özgür Çağlar, "kunduracı göğsü" ve "güvercin göğsü" olarak da bilinen pektus deformitesinin tanımını, medikal ve cerrahi tedavilerini anlattı.

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        Sunumların ardından sempozyum kapsamında, tedavi gören 17 yaşındaki bir kız çocuğuna, güncel cerrahi yöntemler kullanılarak "kunduracı göğsü" ameliyatı yapıldı.

        Ameliyathaneden video konferans yöntemiyle canlı yayımlanan operasyon, sempozyuma katılan uzman doktorlar tarafından eş zamanlı takip edildi.

        HMKÜ Çocuk Cerrahisi Uzmanı Çelikkaya, AA muhabirine, kunduracı göğsü anomalisinin toplumda çok sık görüldüğünü söyledi.

        Bu tür operasyonların zorlu olduğuna dikkati çeken Çelikkaya, şöyle konuştu:

        "Bu bölgede bu tip bir operasyon çocuklara daha önce hiç yapılmadı, bu operasyonu ilk defa bugün gerçekleştireceğiz. Zorlu bir ameliyat şöyle ki kunduracı göğsü dediğimiz hadisede göğüs kafesimizin önündeki o iman tahtası dediğimiz kemiğin kalbe ve akciğere basısı sonucu oluşan bir hastalık. Kalbe basıyı engellemek için göğüs boşluğu içine bar dediğimiz metal çubuklar yerleştireceğiz. Bu da büyük damar, sinir ve kalbin çok yakınında olan bir hadise olduğu için tabii ki özellikli bir ameliyat."

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        Çelikkaya, bu tür hastalıkların çoğunlukla genetikle ilişkisinin bulunduğunu belirtti.

        Erken tanının da önemine değinen Çelikkaya, şunları kaydetti:

        "Lütfen 'bunun babasında da, amcasında da vardı, bir şey olmaz' dememek gerekiyor çünkü kalbe ve akciğerlere bası yapabiliyor. Çocuk normalde 5 birim iş yapabilecekken, 3 birim iş yapıyor ve bunu normal zannediyor gerçek potansiyeline ulaşamıyor, o yüzden farkındalık bu anlamda önemli."

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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