Hatay'da boğazına yiyecek kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde boğazına yiyecek kaçan ilkokul öğrencisi, okuldaki personelin Heimlich manevrasıyla kurtuldu.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde boğazına yiyecek kaçan ilkokul öğrencisi, okuldaki personelin Heimlich manevrasıyla kurtuldu.
Yayladağı Yavuz Selim İlkokulunda teneffüs sırasında bir öğrencinin boğazına yiyecek kaçtı.
Okulda görevli personel Zafer Hüner, nefes almakta zorlandığını fark ettiği öğrenciye Heimlich manevrası uyguladı.
Personelin müdahalesiyle öğrencinin boğazına kaçan yiyecek çıkarıldı.
Hüner'in Heimlich manevrası uyguladığı anlar, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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