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        Hatay'da boğazına yiyecek kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde boğazına yiyecek kaçan ilkokul öğrencisi, okuldaki personelin Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 17:53 Güncelleme:
        Hatay'da boğazına yiyecek kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde boğazına yiyecek kaçan ilkokul öğrencisi, okuldaki personelin Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

        Yayladağı Yavuz Selim İlkokulunda teneffüs sırasında bir öğrencinin boğazına yiyecek kaçtı.

        Okulda görevli personel Zafer Hüner, nefes almakta zorlandığını fark ettiği öğrenciye Heimlich manevrası uyguladı.

        Personelin müdahalesiyle öğrencinin boğazına kaçan yiyecek çıkarıldı.

        Hüner'in Heimlich manevrası uyguladığı anlar, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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