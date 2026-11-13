Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Şehit Astsubay Hüseyin Zehir'in ailesine acı haber ulaştı

        Şehit Astsubay Hüseyin Zehir'in ailesine acı haber ulaştı

        MALATYA'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Astsubay Hüseyin Zehir'in (37) Hatay'ın Payas ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 00:50 Güncelleme:
        Şehit Astsubay Hüseyin Zehir'in ailesine acı haber ulaştı

        MALATYA'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Astsubay Hüseyin Zehir'in (37) Hatay'ın Payas ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı.

        Malatya'da S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Astsubay Hüseyin Zehir'in, Payas ilçesindeki baba ocağına gelen askeri heyet, şehadet haberini Kenan-Mukaddes Zehir çiftine verdi. Oğlunun şehadet haberi sonrası rahatsızlanan Kenan Zehir, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Taburcu edilen şehit babası Kenan Zehir, daha sonra tekrar evine geldi. Şehidin baba evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Şehit Astsubay Hüseyin Zehir'in evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehidin ne zaman ve nereye defnedileceği konusunda henüz bilgi verilmedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malatya'da helikopter düştü: 4 asker şehit oldu
        Malatya'da helikopter düştü: 4 asker şehit oldu
        Donald Trump'tan İran açıklaması
        Donald Trump'tan İran açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        İran'ın Sirik şehrine saldırı
        İran'ın Sirik şehrine saldırı
        "Kolej takımı havasındayız"
        "Kolej takımı havasındayız"
        Onur Genç: 2027’de enflasyon yüzde 25-30 aralığında olacak
        Onur Genç: 2027’de enflasyon yüzde 25-30 aralığında olacak
        Muhtardan hayat kurtaran hareket
        Muhtardan hayat kurtaran hareket
        HT Özel | California Valisi Newsom COP31'de: Umarım Trump'ın tehditleri karşısında AB diz çökmez
        HT Özel | California Valisi Newsom COP31'de: Umarım Trump'ın tehditleri karşısında AB diz çökmez
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Milliler 44 yıl sonra aynı kabusu yaşıyor!
        Milliler 44 yıl sonra aynı kabusu yaşıyor!
        NVIDIA CEO'su Jensen Huang istifa etti
        NVIDIA CEO'su Jensen Huang istifa etti
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Trump'tan Vance'e ilk 'ültimatom'
        Trump'tan Vance'e ilk 'ültimatom'
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        Yeni kariyerine adım attı
        Yeni kariyerine adım attı
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Boşanma iddialarına yanıt
        Boşanma iddialarına yanıt
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de

        Benzer Haberler

        Malatya'da şehit olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Zehir'in Hatay'daki ailesin...
        Malatya'da şehit olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Zehir'in Hatay'daki ailesin...
        Şehidin Hatay'daki ailesine acı haber verildi
        Şehidin Hatay'daki ailesine acı haber verildi
        Hatay'da boğazına yiyecek kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
        Hatay'da boğazına yiyecek kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
        Soluk borusuna yiyecek kaçan öğrenciyi, okul personeli kurtardı
        Soluk borusuna yiyecek kaçan öğrenciyi, okul personeli kurtardı
        Hatay'da çocuk cerrahları canlı yayında "kunduracı göğsü" ameliyatı gerçekl...
        Hatay'da çocuk cerrahları canlı yayında "kunduracı göğsü" ameliyatı gerçekl...
        Hatay'da çıkan yangında müstakil ev kullanılmaz hale geldi
        Hatay'da çıkan yangında müstakil ev kullanılmaz hale geldi