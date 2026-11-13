Payas'ta trafik kazası: 5 yaralı
Hatay'da otoyolda 2 otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Giriş: 13.11.2026 - 08:51 Güncelleme:
Hatay'da otoyolda 2 otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza; Adana Hatay otobanı Payas ilçesi mevkiinde yaşandı. Aynı istikamette ilerleyen 2 otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle araçtan kurtarılan 5 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaza sonrası bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ