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        Başkan Öntürk, COP31'de Hatay mutfağını ve küresel ısınmayı anlattı

        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen "Gastronomiden Küresel Eyleme Paneli"nde Hatay mutfağı ve küresel ısınmanın gıda sürdürülebilirliğine etkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 08:49 Güncelleme:
        Başkan Öntürk, COP31'de Hatay mutfağını ve küresel ısınmayı anlattı

        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen "Gastronomiden Küresel Eyleme Paneli"nde Hatay mutfağı ve küresel ısınmanın gıda sürdürülebilirliğine etkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

        Hatay’ın gastronomi mirasının yaşatılması için çalışmalar yürüttüklerini belirten Öntürk, kentte 600 tescilli ürün bulunduğunu, deprem öncesinde 25 olan coğrafi işaretli ürün sayısının 79’a çıkarıldığını söyledi. Öntürk, 30 ürün için de coğrafi işaret başvurusu yapıldığını ifade etti.

        Depremlerde yıkılan gastronomi evleri ile Gastronomi Okulu’nun yeniden inşa edilerek hizmete açıldığını belirten Öntürk, Hatay mutfak kültüründe israfa yer olmadığını vurguladı. Ekmek, sebze ve meyvelerin farklı şekillerde değerlendirilerek tüketildiğini kaydetti.

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        Öntürk ayrıca yemek artıklarının sahipsiz hayvanlar için mamaya dönüştürüldüğünü ve Türkiye’nin en büyük hayvan barınaklarından birinin kurulduğunu söyledi.

        Küresel ısınmanın gıda sürdürülebilirliği açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirten Öntürk, aşırı yağış ve kuraklığın tarımsal üretimi zorlaştırdığını ifade etti. Tarlada kalan ürünlerin de önemli bir israf kaynağı olduğunu belirten Öntürk, bu konuda dünya genelinde yeni planlamalara ihtiyaç bulunduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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