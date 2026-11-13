Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Kulak patlatan abartı egzoslu 20 araç trafikten men edildi

        Kulak patlatan abartı egzoslu 20 araç trafikten men edildi

        Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda gürültü çıkaracak şekilde abartı egzos kullanan 20 araç trafikten men edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 09:37 Güncelleme:
        Kulak patlatan abartı egzoslu 20 araç trafikten men edildi

        Hatay’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda gürültü çıkaracak şekilde abartı egzos kullanan 20 araç trafikten men edildi.

        İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri kentte çevreyi rahatsız eden araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Ağustos ve Kasım aylarında kapsayan denetimlerde; çevreyi rahatsız edecek şekilde abartı egzos kullanan sürücüler denetime takıldı. Denetimlerde 20 araç trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        Kripto paralarda sert düşüş
        Kripto paralarda sert düşüş
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        "Çok fazla Arda Güler lazım"
        "Çok fazla Arda Güler lazım"
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        "Bir soykırım yaşanıyor"
        "Bir soykırım yaşanıyor"
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Psikologların güne iyi başlamak için yaptıkları 7 şey
        Psikologların güne iyi başlamak için yaptıkları 7 şey
        Dikkat! Tam mevsimi... 2 çocuk annesi mantar kurbanı
        Dikkat! Tam mevsimi... 2 çocuk annesi mantar kurbanı
        "Trump ve Netanyahu birbirlerine bağırdı"
        "Trump ve Netanyahu birbirlerine bağırdı"
        Yeni kariyerine adım attı
        Yeni kariyerine adım attı
        Emekli aylığına asgari ücret modeli
        Emekli aylığına asgari ücret modeli
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        Kaldırımda yürüyenlere ateş açtı! Rastgele cinayet
        Kaldırımda yürüyenlere ateş açtı! Rastgele cinayet
        Kuvvetli lodos uyarısı! 90 km hızla esecek
        Kuvvetli lodos uyarısı! 90 km hızla esecek
        Trump'ın adayı Tim Cook oldu
        Trump'ın adayı Tim Cook oldu
        İki katına çıktı
        İki katına çıktı

        Benzer Haberler

        Alevlere teslim olan araçta patlayan akü 2 kişiyi yaraladı
        Alevlere teslim olan araçta patlayan akü 2 kişiyi yaraladı
        Hatay'da konaklama tesislerine yönelik denetim gerçekleştirildi
        Hatay'da konaklama tesislerine yönelik denetim gerçekleştirildi
        Kırıkhan'da çatı alevlere teslim oldu
        Kırıkhan'da çatı alevlere teslim oldu
        Zeytin toplamak isterken dereye düşen yaşlı adam yaralandı
        Zeytin toplamak isterken dereye düşen yaşlı adam yaralandı
        Payas'ta trafik kazası: 5 yaralı
        Payas'ta trafik kazası: 5 yaralı
        Temizlik görevlisi Heimlich manevrasıyla öğrencinin hayatını kurtardı: O an...
        Temizlik görevlisi Heimlich manevrasıyla öğrencinin hayatını kurtardı: O an...