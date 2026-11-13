Kulak patlatan abartı egzoslu 20 araç trafikten men edildi

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri kentte çevreyi rahatsız eden araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Ağustos ve Kasım aylarında kapsayan denetimlerde; çevreyi rahatsız edecek şekilde abartı egzos kullanan sürücüler denetime takıldı. Denetimlerde 20 araç trafikten men edildi.

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