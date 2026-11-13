Alevlere teslim olan araçta patlayan akü 2 kişiyi yaraladı

Yangın, Antakyaİskenderun yolu Maraşboğazı mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki kamyonette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alev alan araçta sürücü koltuğunun altındaki akünün patlamasıyla araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken yanan kamyonetten geriye demir yığını kaldı. Yaralıların sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

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