Hatay'da konaklama tesislerine yönelik denetim gerçekleştirildi
Hatay'da pansiyon, otel ve apart otellere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 13 konaklama tesisi kontrol edildi, 57 kişinin sorgulaması yapıldı.
Hatay’da pansiyon, otel ve apart otellere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 13 konaklama tesisi kontrol edildi, 57 kişinin sorgulaması yapıldı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 Kasım 2026 tarihinde 16.0018.00 saatleri arasında il merkezinde faaliyet gösteren konaklama tesislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Denetimler kapsamında 13 tesis kontrol edilirken, 57 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) ve UYAP sorgulaması yapıldı.
Kontrollerde mesul müdürlük belgesi bulunmadığı belirlenen 1 işletmeye idari işlem uygulandı.
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