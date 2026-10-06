Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Hatay'da "Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü" etkinliği düzenlendi

        Hatay'da "Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü" etkinliği düzenlendi

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü dolayısıyla Türkiye Spastik Çocuklar Vakfınca engelli bireyler ve ailelerinin katılımıyla etkinlik yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 18:05 Güncelleme:
        Hatay'da "Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü" etkinliği düzenlendi

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü dolayısıyla Türkiye Spastik Çocuklar Vakfınca engelli bireyler ve ailelerinin katılımıyla etkinlik yapıldı.

        Vakfın açıklamasına göre, Büyükdalyan Mahallesi'ndeki merkezde düzenlenen etkinlikte, çocuklara yüz boyaması ve el baskısı yapıldı.

        Çeşitli oyunların da oynandığı programda, çocuklarla pasta kesildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakfın Hatay Koordinatörü Zafer Çınar, engelli bireyler ve ailelerinin her zaman yanında olduklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti’den üç kritik düzenleme mesajı
        AK Parti’den üç kritik düzenleme mesajı
        "Fondan çıkışlar mevduata yöneldi"
        "Fondan çıkışlar mevduata yöneldi"
        Bugün Ne Oldu? 6 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 6 Ekim 2026 haberleri
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mütalaa
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mütalaa
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        Başakşehir'deki okul saldırısından acı haber!
        Başakşehir'deki okul saldırısından acı haber!
        TFF'den flaş toplantı kararı!
        TFF'den flaş toplantı kararı!
        Gözaltındaki şüphelilerin bulunduğu polis otobüslerini takip ettiler!
        Gözaltındaki şüphelilerin bulunduğu polis otobüslerini takip ettiler!
        Brezilya'da yeniden ‘Bolsonaro’ fırtınası
        Brezilya'da yeniden ‘Bolsonaro’ fırtınası
        81 milyar dolarlık satın alma tamamlandı
        81 milyar dolarlık satın alma tamamlandı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Almanya'da eski istihbarat şefine casusluk suçlaması
        Almanya'da eski istihbarat şefine casusluk suçlaması
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Rekorlarla veda ediyor!
        Rekorlarla veda ediyor!
        Yoğurt ve ayranda "ekşi maya" ve "kara maya" ifadelerine yasak geliyor
        Yoğurt ve ayranda "ekşi maya" ve "kara maya" ifadelerine yasak geliyor
        Almanya'da bir ilk: AfD'li politikacı meclis başkanı seçildi
        Almanya'da bir ilk: AfD'li politikacı meclis başkanı seçildi
        Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor
        Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor
        Cenaze töreni belli oldu
        Cenaze töreni belli oldu
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı

        Benzer Haberler

        Hatay'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Hatay'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Hatay'ın Arsuz ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu
        Hatay'ın Arsuz ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Hatay'da otoparkta hareket eden otomobili güvenlik görevlileri durdurdu
        Hatay'da otoparkta hareket eden otomobili güvenlik görevlileri durdurdu
        Hatay'da "Tek Kök Tek Marifet: Türkiye Özbekistan Dostluk Köprüsü Paneli" d...
        Hatay'da "Tek Kök Tek Marifet: Türkiye Özbekistan Dostluk Köprüsü Paneli" d...
        Yeşilay gönüllüsü rehber öğretmenler bağımlılıkla mücadeleyi okul sıraların...
        Yeşilay gönüllüsü rehber öğretmenler bağımlılıkla mücadeleyi okul sıraların...