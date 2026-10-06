Hatay'da "Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü" etkinliği düzenlendi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü dolayısıyla Türkiye Spastik Çocuklar Vakfınca engelli bireyler ve ailelerinin katılımıyla etkinlik yapıldı.

Vakfın açıklamasına göre, Büyükdalyan Mahallesi'ndeki merkezde düzenlenen etkinlikte, çocuklara yüz boyaması ve el baskısı yapıldı.

Çeşitli oyunların da oynandığı programda, çocuklarla pasta kesildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakfın Hatay Koordinatörü Zafer Çınar, engelli bireyler ve ailelerinin her zaman yanında olduklarını söyledi.