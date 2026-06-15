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        Hatay'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Hatay'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 10:49 Güncelleme:
        Hatay'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Hatay'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Belen ve İskenderun'da farklı tarihlerde meydana gelen 6 hırsızlık olayına ilişkin çalışma yürüttü.

        Gözaltına alınan şüpheliler M.K, H.K, İB. ve M.Ş.B'nin adreslerinde çalıntı malzemeler ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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