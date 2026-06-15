Hatay'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Hatay'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Belen ve İskenderun'da farklı tarihlerde meydana gelen 6 hırsızlık olayına ilişkin çalışma yürüttü. Gözaltına alınan şüpheliler M.K, H.K, İB. ve M.Ş.B'nin adreslerinde çalıntı malzemeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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