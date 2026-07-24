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        Hatay'da iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde asfaltlama çalışması yapan iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 17:50 Güncelleme:
        Hatay'da iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde asfaltlama çalışması yapan iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Murat D. (66) idaresindeki 31 AUR 058 plakalı otomobil, Mimar Sinan Mahallesi'nde asfaltlama çalışması yapan iş makinesine çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Murat D, kaldırıldığı Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Cenaze, otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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