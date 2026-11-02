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        Hatay'da "Kızılay Sokağı"nın açılışı gerçekleştirildi

        Türk Kızılay Hatay Şubesince "Bu Hilal İyiliğe Çıkar" sloganıyla hazırlanan "Kızılay Sokağı"nın açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 16:54 Güncelleme:
        Hatay'da "Kızılay Sokağı"nın açılışı gerçekleştirildi

        Türk Kızılay Hatay Şubesince "Bu Hilal İyiliğe Çıkar" sloganıyla hazırlanan "Kızılay Sokağı"nın açılışı yapıldı.

        Defne ilçesindeki Kültür ve Sanat Çarşısı'nda kurulan stantlarda, ilk yardım çantası ile gıda kolilerinde bulunan malzemeler sergileniyor, görevlilerce afetlere hazırlık ve çevre bilinci konuları, çeşitli materyallerle ziyaretçilere aktarılıyor. Çocuklar da boyama etkinlikleriyle buluşturuluyor.

        Programın açılışında konuşan Vali Mustafa Masatlı, Türk Kızılayın savaşlardan afetlere, kan bağışından insanların duyduğu ihtiyaca kadar her alanda yer alan kuruluş olduğunu söyledi.

        Türk Kızılayın 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da özveriyle çalıştığını anımsatan Masatlı, "Kızılayımız hem destekçimiz hem de yardımlarımızda en büyük paydaşımız oldu. Onlara biçilmiş olan görevlerin dışında, pek çok alanda da kendilerinin desteklerini gördük. Kızılayımız, afetlerde neler yapabileceğini başta insanımız olmak üzere tüm dünyaya kanıtlamış oldu." dedi.

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        Vali Masatlı, Kızılay Haftası münasebetiyle kurulan Kızılay Sokağı'nın hayırlı olmasını diledi.

        Türk Kızılay Hatay Şube Başkanı Hüseyin Kimyonoğlu da Kızılay Haftası'nı kutladı.

        Masatlı ve Kimyonoğlu daha sonra stantları gezdi, görevlilerden bilgi aldı.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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