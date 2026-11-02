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        HATSU'dan Arsuz'un içme suyu altyapısına yatırım

        Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Arsuz ilçesinin içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında 450 kilometrelik şebeke hattı imalatını ve 11 bin 650 abone bağlantısını tamamladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 09:29 Güncelleme:
        HATSU'dan Arsuz'un içme suyu altyapısına yatırım

        Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Arsuz ilçesinin içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında 450 kilometrelik şebeke hattı imalatını ve 11 bin 650 abone bağlantısını tamamladı.

        HBB Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) tarafından Arsuz Grup İçme Suyu Şebekesi İnşaatı kapsamında ilçenin farklı mahallelerinde eskiyen ve sık sık arızalanan içme suyu hatları yenilendi.

        Proje çerçevesinde Gözcüler, Akçalı, Gökmeydan, Üçgüllük, Karaağaç, Madenli ve Nardüzü mahallelerinde içme suyu depolarının inşası tamamlandı. Uluçınar Mahallesi’nde ise bin metreküp kapasiteli içme suyu deposunun yenileme çalışmaları sürüyor.

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        Eski yığma depoların yerine modern tesisler inşa edilerek ilçenin su depolama altyapısı güçlendiriliyor. HATSU yetkilileri, çalışmalarla su kayıplarının azaltılmasının, altyapının iyileştirilmesinin ve vatandaşlara kesintisiz içme suyu ulaştırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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