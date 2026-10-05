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        Hatay'da otoparkta hareket eden otomobili güvenlik görevlileri durdurdu

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sağlık merkezinin otoparkında geriye hareket eden otomobilin güvenlik görevlilerince durdurulması kamerayla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 12:55 Güncelleme:
        Hatay'da otoparkta hareket eden otomobili güvenlik görevlileri durdurdu

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sağlık merkezinin otoparkında geriye hareket eden otomobilin güvenlik görevlilerince durdurulması kamerayla görüntülendi.

        Kırıkhan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin otoparkına bırakılan plakası öğrenilemeyen otomobil, henüz bilinmeyen nedenle geriye hareket etti.

        Otomobilin içerisinde sürücü olmadığını fark eden güvenlik amiri Aydın Diktaş ve güvenlik görevlisi Hasan Çıklar, koşarak arkasına geçtikleri aracı durdurdu.

        Görevlilerin müdahalesiyle, otomobilin park halindeki bir araca çarpması engellendi.

        Olay, merkezin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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