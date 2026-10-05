Hatay'da otoparkta hareket eden otomobili güvenlik görevlileri durdurdu

Otomobilin içerisinde sürücü olmadığını fark eden güvenlik amiri Aydın Diktaş ve güvenlik görevlisi Hasan Çıklar, koşarak arkasına geçtikleri aracı durdurdu.

Kırıkhan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin otoparkına bırakılan plakası öğrenilemeyen otomobil, henüz bilinmeyen nedenle geriye hareket etti.

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