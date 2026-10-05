Hatay'da otoparkta hareket eden otomobili güvenlik görevlileri durdurdu
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sağlık merkezinin otoparkında geriye hareket eden otomobilin güvenlik görevlilerince durdurulması kamerayla görüntülendi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sağlık merkezinin otoparkında geriye hareket eden otomobilin güvenlik görevlilerince durdurulması kamerayla görüntülendi.
Kırıkhan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin otoparkına bırakılan plakası öğrenilemeyen otomobil, henüz bilinmeyen nedenle geriye hareket etti.
Otomobilin içerisinde sürücü olmadığını fark eden güvenlik amiri Aydın Diktaş ve güvenlik görevlisi Hasan Çıklar, koşarak arkasına geçtikleri aracı durdurdu.
Görevlilerin müdahalesiyle, otomobilin park halindeki bir araca çarpması engellendi.
Olay, merkezin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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