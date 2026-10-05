Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Yeşilay gönüllüsü rehber öğretmenler bağımlılıkla mücadeleyi okul sıralarına taşıyacak

        Yeşilay gönüllüsü rehber öğretmenler bağımlılıkla mücadeleyi okul sıralarına taşıyacak

        MEHMET BAYRAK - Hatay'da Yeşilay tarafından bağımlılıkla mücadele eğitimi verilen rehber öğretmenler, zararlı alışkanlıklardan uzak durma yöntemlerini öğrenci ve velilere aktaracak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 11:32 Güncelleme:
        Yeşilay gönüllüsü rehber öğretmenler bağımlılıkla mücadeleyi okul sıralarına taşıyacak

        MEHMET BAYRAK - Hatay'da Yeşilay tarafından bağımlılıkla mücadele eğitimi verilen rehber öğretmenler, zararlı alışkanlıklardan uzak durma yöntemlerini öğrenci ve velilere aktaracak.

        Yeşilay Hatay Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı" kapsamında rehber öğretmenlere yönelik eğitim çalışması başlatıldı.

        Okullarda haftada 3 gün düzenlenen eğitime, 25'er kişilik gruplar halinde rehber öğretmenler katılıyor.

        Yeşilay'ın 15 kişilik uzman ekibince verilen eğitimde, alkol, uyuşturucu, tütün, teknoloji ve kumar bağımlılığıyla mücadeleye ilişkin bilgilendirme yapılıyor.

        REKLAM

        Projeye katılan öğretmenlerin, edindikleri bilgileri eğitim ve öğretim yılı boyunca dersler, seminerler ve toplantılarda öğrenci ve velilere aktarması planlanıyor.

        - Kentteki tüm rehber öğretmenler katılacak

        İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, AA muhabirine, projenin öğretmen ve öğrencilere faydalı olacağını söyledi.

        Rehber öğretmenlerle başlayan sürecin öğrenci velilerine uzanacağını dile getiren Tüysüz, "1000 civarında rehber öğretmenimiz var. Hepsini bu eğitimden geçireceğiz. Rehber öğretmenlerimiz daha sonra da okullarda bu işin eğitimini uygulayıcı olarak devam ettirecek." dedi.

        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hatay Şube Başkanı Ömer Bilgin de rehber öğretmenlere formatör eğitimi verildiğini belirtti.

        REKLAM

        Öğretmenlerin, aldıkları eğitimle "Yeşilay gönüllüsü" haline geldiğini anlatan Bilgin, "Hedefimiz eğitim ve öğretim yılında il genelinde 23 bin öğretmen, 400 bin öğrenci ve 150 bine yakın veliye ulaşmak." diye konuştu.

        Rehber öğretmenlerden Nilgün Coşkun, ilk kez bu kadar kapsamlı bağımlılıkla mücadele eğitimine katıldığını vurgulayarak, "Çağımızın içerisinde bulunduğu bu girdapta bağımlılıklarla ilgili bilgi ve deneyim kazandım. Aldığım bilgilerle hem kendi aileme hem de öğrencilerime çok faydalı olacağımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        Onur Ünalan da öğretmen ve öğrencilere desteklerinden dolayı Yeşilay'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kabuk değişimi istatistiklere yansıdı!
        Kabuk değişimi istatistiklere yansıdı!
        İspanya erken seçime gidiyor
        İspanya erken seçime gidiyor
        İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i!
        İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i!
        10 milyonluk araçla kaçtı, uykuda yakalandı
        10 milyonluk araçla kaçtı, uykuda yakalandı
        Güzide Duran eski eşi Adnan Aksoy'a sert sözler
        Güzide Duran eski eşi Adnan Aksoy'a sert sözler
        Vahşet! Cezaevinden izinli çıkıp babasını öldürdü!
        Vahşet! Cezaevinden izinli çıkıp babasını öldürdü!
        ABD'de infaz skandalı
        ABD'de infaz skandalı
        9'uncu kez ameliyat oldu
        9'uncu kez ameliyat oldu
        Bu defa battı
        Bu defa battı
        20 yaşındaki Yasin'e 13 bıçak!
        20 yaşındaki Yasin'e 13 bıçak!
        Hakem Yasin Kol adliyeye sevk edildi!
        Hakem Yasin Kol adliyeye sevk edildi!
        Avrupa’nın “Made in EU” sınavı: İngiltere ve Türkiye
        Avrupa’nın “Made in EU” sınavı: İngiltere ve Türkiye
        Takıntısını bisiklette de gösterdi
        Takıntısını bisiklette de gösterdi
        İnanılmaz görüntü! Kontrolü kaybetti, faciaya yol açtı!
        İnanılmaz görüntü! Kontrolü kaybetti, faciaya yol açtı!
        Yıllarca cinayet çözdü, şimdi kayıp yeğenin peşinde!
        Yıllarca cinayet çözdü, şimdi kayıp yeğenin peşinde!
        5-11 Ekim haftalık burç yorumları
        5-11 Ekim haftalık burç yorumları
        Türkiye'nin sosyolojik panoraması
        Türkiye'nin sosyolojik panoraması

        Benzer Haberler

        Hatay'da soluk borusuna yiyecek kaçan motosikletliyi trafik polisleri Heiml...
        Hatay'da soluk borusuna yiyecek kaçan motosikletliyi trafik polisleri Heiml...
        Hatay'da firari 3 hükümlü ve 12 şüpheli yakalandı
        Hatay'da firari 3 hükümlü ve 12 şüpheli yakalandı
        Hatay'da iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
        Hatay'da iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
        Hatay'da uçurtmalar bağımlılıkla mücadeleye dikkati çekmek için uçuruldu
        Hatay'da uçurtmalar bağımlılıkla mücadeleye dikkati çekmek için uçuruldu
        Hatay'da depremde yıkılan konut ve iş yerlerinin yerine yenilerinin yapıldı...
        Hatay'da depremde yıkılan konut ve iş yerlerinin yerine yenilerinin yapıldı...