Hatay'da serada kenevir yetiştirdikleri iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde serada kenevir yetiştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çöğürlü Mahallesi'ndeki seraya operasyon düzenledi. Adreste 148 kök kenevir, 320 gram esrar ve tabanca ele geçiren ekipler, Z.D, A.D. ve M.D'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Z.D. ve A.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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