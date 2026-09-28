Hatay'da silahla vurulan kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İstiklal Mahallesi'nde O.K. ve M.F.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

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