Hatay'da silahla vurulan kişi yaralandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kavga ettiği kişiyi tabancayla yaralayan zanlı gözaltına alındı.
Giriş: 28.09.2026 - 11:47 Güncelleme:
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kavga ettiği kişiyi tabancayla yaralayan zanlı gözaltına alındı.
İstiklal Mahallesi'nde O.K. ve M.F.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Kavga sırasında O.K. tabancayla ateş ettiği M.F.E'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı ambulansla Erzin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, O.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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