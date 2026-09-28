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        Hatay'da silahla vurulan kişi yaralandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kavga ettiği kişiyi tabancayla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 11:47 Güncelleme:
        Hatay'da silahla vurulan kişi yaralandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kavga ettiği kişiyi tabancayla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

        İstiklal Mahallesi'nde O.K. ve M.F.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

        Kavga sırasında O.K. tabancayla ateş ettiği M.F.E'yi yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı ambulansla Erzin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, O.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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