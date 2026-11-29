Hatay'da tamirhanede çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir tamirhanede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 29.11.2026 - 20:49 Güncelleme:
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir tamirhanede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Güzelburç Mahallesi'ndeki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında tamirhanede hasar oluştu.
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